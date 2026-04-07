Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках

Неофициальные доходы могут стать препятствием для одобрения ипотеки в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. Он отметил, что общая доля отказов на рынке розничного кредитования увеличится на 5–10%.

Он рассказал, что новые правила сделают кредиты более доступными для заемщиков с официальными доходами. Гражданам с белой зарплатой, пенсией, а также самозанятым и владельцам ИП, которые полностью декларируют свои доходы, будет проще получить заем, так как банки будут воспринимать таких клиентов как более значимых. Однако с трудностями столкнутся россияне, которые получают часть дохода неофициально или полностью работают в тени.

Экономист подчеркнул, что сейчас неформальный сектор экономики охватывает 13,8–15,8 млн человек. По его словам, россияне могут столкнуться с ограничениями и при выдаче потребительских кредитов.

Ранее финансист Андрей Бархота рассказал, что новые и более строгие правила учета доходов заемщиков снизят уровень одобрения ипотеки и других кредитов. Он отметил, что параллельно с этим вырастут требования к подтверждению финансовой состоятельности.