Бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области ударом дронов убили группу иностранных наемников, сдавшихся в плен российским военным, сообщили ТАСС в отечественных силовых структурах. Инцидент произошел во время попытки их эвакуации.

Украинские беспилотные летательные аппараты долгое время вели наблюдение в районе, где сдались наемники. В итоге удалось вывести группу из квадрата под контролем ВСУ, однако украинская сторона смогла их обнаружить и нанесла серию ударов. Несмотря на то, что пленным оказывали медицинскую помощь и прятали их в укрытиях, полученные травмы оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры.

До этого стало известно, что около трети иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сосредоточены в Харьковской области. Общая численность бойцов из других стран на Украине составляет около 16,5 тыс. человек.