02 июня 2026 в 03:20

Стало известно, где сосредоточена большая часть иностранных наемников ВСУ

РИА Новости: около 30% иностранных наемников ВСУ находятся в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Около трети иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сосредоточены в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Как пишет источник, общая численность бойцов из других стран на Украине составляет около 16,5 тыс. человек.

Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тысяч, сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери (среди них. — NEWS.ru), которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление, — сказано в сообщении.

Ранее в Запорожской области уничтожили группу наемников ВСУ из ФРГ и Великобритании. В российских силовых структурах отметили, что на национальности военных указывали найденные у них документы. Среди погибших были молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.

До этого представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что около 1 тыс. иностранных наемников Вооруженных сил Украины привлечены в качестве обвиняемых. При этом 221 наемник уже осужден. Еще 955 человек объявлены в международный розыск.

Европа
Украина
наемники
ВСУ
