В России поставили рекорд по выпуску боевых самолетов В ОАК заявили о рекордном росте выпуска боевой авиации с 2022 года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с 2022 года увеличила выпуск новых боевых самолетов в 4-5 раз по отдельным направлениям, заявил ТАСС генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха. По его словам, за последние годы в значительной степени выросли задачи по поставкам авиационной техники и проведению ремонта.

Темпы роста опережали все мыслимые за всю историю существования корпорации. Мы с этим справились, наша техника успешно воюет и побеждает, — сказал он.

По словам Бадехи, компания справилась с возросшими объемами работы, а выпускаемая техника успешно применяется по назначению. ОАК входит в состав госкорпорации «Ростех».

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» начал поставки заказчику новейшего скоростного беспилотника СКАТ 220 собственной разработки. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут. Новый беспилотник создан на основе широко известного беспилотника СКАТ 350 М, но вес аппарата меньше — 12 килограммов, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 километров в час.