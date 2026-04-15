Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 14:13

Суд отклонил иск Минпромторга к ОАК на 205 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства промышленности и торговли России к Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, о взыскании более 205 млн рублей, сообщает агентство ПРАЙМ. Иск поступил в суд в июне 2025 года, третьими лицами к спору привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина».

Одновременно с этим Минпромторг подал к ОАК еще два иска — о взыскании более 648 млн рублей и около 179 млн рублей штрафа. Оба этих иска прежде также были отклонены судом первой инстанции, их рассмотрение проходило в закрытом режиме. Основания исковых требований не уточнялись.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании около 179 млн рублей штрафа с Объединенной авиастроительной корпорации. Иск был подан в суд в июне 2025 года. К спору в качестве третьих лиц привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». В декабре суд удовлетворил ходатайство ОАК о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку спор связан с выполнением государственного оборонного заказа.

До этого эксперт в сфере транспорта Сергей Храпач выразил мнение, что самолет «Байкал», разработанный в России, позволит значимо улучшить логистику в стране. Он считает, что новое воздушное судно приходит на смену советскому Ан-2, спроектированному еще в 1947 году.

Москва
ОАК
суды
Ростех
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Жена израильского дипломата разнесла две машины в центре Петербурга
Эксперт по ЖКХ ответил, чем для Пугачевой обернется неоплата коммуналки
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.