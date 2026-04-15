Суд отклонил иск Минпромторга к ОАК на 205 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства промышленности и торговли России к Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, о взыскании более 205 млн рублей, сообщает агентство ПРАЙМ. Иск поступил в суд в июне 2025 года, третьими лицами к спору привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина».

Одновременно с этим Минпромторг подал к ОАК еще два иска — о взыскании более 648 млн рублей и около 179 млн рублей штрафа. Оба этих иска прежде также были отклонены судом первой инстанции, их рассмотрение проходило в закрытом режиме. Основания исковых требований не уточнялись.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании около 179 млн рублей штрафа с Объединенной авиастроительной корпорации. Иск был подан в суд в июне 2025 года. К спору в качестве третьих лиц привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». В декабре суд удовлетворил ходатайство ОАК о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку спор связан с выполнением государственного оборонного заказа.

