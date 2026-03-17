У производящего самолет Бе-200 завода сменился управляющий директор

Управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (производит самолет-амфибию Бе-200) назначен Николай Савицких, сообщили в пресс-службе ОАК. Перед ним поставлены задачи по финансовой стабилизации и развитию производственных программ предприятия.

Нового руководителя коллективу предприятия представил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Николай Савицких родился в Белгородской области. Имеет образование в области авиации и экономики, а также большой опыт работы в авиационной промышленности, — говорится в сообщении.

В ОАК уточнили, что Савицких работает в структурах корпорации с 2011 года и обладает необходимым управленческим и отраслевым опытом. В числе приоритетных задач нового руководителя обозначены меры по улучшению финансово-экономического положения предприятия и выполнению ключевых производственных программ.

Также ему предстоит сосредоточиться на модернизации производственной базы, сохранении технологических и конструкторских компетенций, а также укреплении кадрового потенциала комплекса.

Ранее ОАК и и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ 100. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026.