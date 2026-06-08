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08 июня 2026 в 02:38

НАТО начинает проводить активные действия у границ России

Страны НАТО начали масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией, сообщают военные источники. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

В тренировках участвуют представители 19 государств. Всего задействовано более 150 самолетов, включая Boeing E-3A Sentry. По плану ожидается до 150 вылетов в день. Также страны НАТО намерены провести отработку применения средств противовоздушной обороны.

В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО у западных границ. Россия призывала Альянс отказаться от милитаризации континента и вернуться к равноправному диалогу.

Ранее полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что полномасштабное применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» станет возможным только в случае крайней опасности для России. По его словам, демонстрационный пуск без боевой части по объектам на Украине был необходим для оценки потенциала оружия. Он добавил, что «Орешник» может быть задействован для точечных ударов по критически важным объектам, которые напрямую угрожают боеспособности российской армии.

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