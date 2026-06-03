В России появятся новые тяжелые боевые беспилотники ОАК: несколько тяжелых боевых БПЛА вышли на финальный этап испытаний

Ряд проектов по разработке тяжелых боевых БПЛА находится на завершающей стадии испытаний, сообщил ТАСС генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Компания поставила в приоритет сектор тяжелых беспилотников.

Нам интересен сектор тяжелых беспилотников. Все, что мы видим в массовом применении, немного не наш сегмент. Мы добились хороших результатов и не уступаем конкурентам в части тяжелых боевых беспилотников. У нас есть ряд проектов, которые применяются или находятся на завершающей стадии испытаний, — заявил Бадеха.

Глава ОАК отметил, что современные системы вооружений тесно связаны с беспилотной авиацией. Работа специалистов ориентирована на создание сетецентрических систем.

Ранее стало известно, что региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Воздушное судно станет одним из экспонатов форума. Самолет разместят в аэропорту Пулково. В корпорации подчеркнули, что Ил-114-300 является полностью отечественной разработкой.