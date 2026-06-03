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03 июня 2026 в 03:46

В России появятся новые тяжелые боевые беспилотники

ОАК: несколько тяжелых боевых БПЛА вышли на финальный этап испытаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ряд проектов по разработке тяжелых боевых БПЛА находится на завершающей стадии испытаний, сообщил ТАСС генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Компания поставила в приоритет сектор тяжелых беспилотников.

Нам интересен сектор тяжелых беспилотников. Все, что мы видим в массовом применении, немного не наш сегмент. Мы добились хороших результатов и не уступаем конкурентам в части тяжелых боевых беспилотников. У нас есть ряд проектов, которые применяются или находятся на завершающей стадии испытаний, заявил Бадеха.

Глава ОАК отметил, что современные системы вооружений тесно связаны с беспилотной авиацией. Работа специалистов ориентирована на создание сетецентрических систем.

Ранее стало известно, что региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Воздушное судно станет одним из экспонатов форума. Самолет разместят в аэропорту Пулково. В корпорации подчеркнули, что Ил-114-300 является полностью отечественной разработкой.

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