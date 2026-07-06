«Переговоры ведутся»: ОАК готовит большой контракт на поставку Ту-214 Бадеха: ОАК подпишет контракт с S7 на поставку большой партии самолетов Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует подписать контракт на поставку авиакомпании S7 большой партии самолетов Ту-214 в 2026 году, заявил в рамках выставки ИННОПРОМ генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. По его словам, первые Ту-214 в новом облике уже поступают государственным заказчикам. Трансляция выступления главы ОАК доступна на RuTube-канале Formika Event.

С S7 переговоры на поставку большой партии ведутся. Мы считаем, что в этом году мы должны подписать его (контракт. — NEWS.ru), — отметил Бадеха.

Ранее сообщалось, что ОАК планирует заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ 100. Стоимость программы составит 115 млрд рублей. Работы по ремоторизации намечены на конец 2029 года. Предполагается, что половина необходимых средств поступит через Министерство промышленности и торговли.

До этого стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, начала собирать первые серийные двигатели ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ 100. Первые серийные силовые установки передадут заказчику в ближайшие месяцы.