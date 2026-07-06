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06 июля 2026 в 09:16

В ОАК раскрыли стоимость замены французских двигателей на SSJ 100

ОАК оценила ремоторизацию 50 SSJ 100 в 115 млрд рублей

SSJ 100 SSJ 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Объединенная авиастроительная корпорация планирует заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ 100, стоимость программы составит 115 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Работы по ремоторизации намечены на конец 2029 года.

Мероприятия будут совмещены с работами по увеличению межремонтного интервала «Суперджетов», сохраняющих импортные моторы. Источники издания указывают, что замена одной пары двигателей на каждом воздушном судне обойдется в 2,3 млрд рублей.

Предполагается, что половина необходимых средств поступит через Министерство промышленности и торговли, остальная часть может быть выделена через Министерство транспорта или за счет привлечения капитала владельцев лайнеров. В ОАК подтвердили факт проработки оптимальных параметров замещения двигателей.

Ранее сообщалось, что российский импортозамещенный самолет «Суперджет» вызвал значительный интерес как в России, так и за рубежом. Президент России Владимир Путин осмотрел кабину лайнера в Жуковском, после этого его презентация в Индии привлекла внимание участников авиасалона.

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