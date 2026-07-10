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10 июля 2026 в 18:36

«Чтобы не было бортинженеров»: S7 попросила переделать российский самолет

Алиханов: S7 попросила переделать Ту-214, чтобы обойтись без бортинженеров

Ту-214 Ту-214 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Самолет Ту-214 нужно будет доработать для перехода с экипажа из трех человек на двух, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, которые приводит ТАСС, в России практически перестали готовить бортинженеров. Он добавил, что запрос на модернизацию судна поступил от авиакомпании S7.

У нас сейчас Ту-214 имеет трехчленный экипаж. Господину [Владиславу] Филеву (основной акционер группы S7. — NEWS.ru), S7, да и вообще, наверное, рынку хотелось бы доулучшения, чтобы не было бортинженеров, потому что их, по большому счету, уже и не готовят. Для этого нужно будет доработать действующую машину, внести в нее изменения, — рассказал министр.

Ранее состоялся первый полет опытного самолета Як-130М. Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

До этого первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал, что сертификация самолета МС-21 планируется на конец 2027 года. МС-21 — отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке.

Власть
Ту-214
Минпромторг
Антон Алиханов
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