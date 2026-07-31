В США спрогнозировали, когда ХАМАС пойдет на разоружение

В США спрогнозировали, когда ХАМАС пойдет на разоружение Axios: движение ХАМАС в ближайшие дни способно пойти на соглашение о разоружении

Палестинское движение ХАМАС в ближайшее время может заключить соглашение о разоружении и демилитаризации сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, такого прогноза придерживается Белый дом и Совет мира при президенте США Дональде Трампе.

Сделка стала бы прорывом в реализации плана Трампа, но ХАМАС пока не дал окончательного согласия. В Израиле и среди западных дипломатов сохраняется скепсис по поводу того, что палестинское движение действительно пойдет на такой шаг.

По условиям соглашения, группировка должна разоружиться в течение 6–8 месяцев, передать карты туннелей и складов, а оружие поместить под контроль международных сил. Боевики, сдавшие личное оружие, получат выплаты. Всего документ подразумевает 20 пунктов.

Источники отмечают, что переговоры вступили в завершающую стадию, однако риск срыва остается. Катар, Турция и Египет оказывали давление на ХАМАС, ключевую роль играет глава египетской разведки Хассан Рашад.

Ранее стало известно, что израильская армия останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов страны. В Армии обороны Израиля проинформировали, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий для устранения угроз своим солдатам.