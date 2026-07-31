Правительство российского региона полным составом подало в отставку

Правительство Удмуртии сложило свои полномочия на фоне отставки главы республики Александра Бречалова, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. Однако сотрудники кабинета будут продолжать выполнять свои обязанности в прежнем составе до момента назначения нового лидера республики и формирования нового правительства.

В отставку ушли председатель правительства и его заместители, а также министры. Кроме того, должности оставили руководитель администрации главы и правительства, полномочный представитель главы Удмуртии при президенте России, начальники главных управлений по государственному надзору, юстиции и ветеринарии, а также глава Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Все указанные решения были датированы 29 июля и подписаны Александром Бречаловым.

Ранее сообщалось, что Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Бречалов возглавил регион в 2017 году, одержав победу на досрочных выборах.

Позже врио руководителя Удмуртии назначили советника министра сельского хозяйства России, бывшего и. о. председателя правительства республики Ольгу Абрамову.