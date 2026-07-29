Путин назначил врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы Удмуртии, передает пресс-служба Кремля. Ранее она занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства республики, после чего в 2024 году перешла на должность советника главы Минсельхоза РФ.

Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность, — высказалась она о своем назначении.

Абрамова родилась в 1981 году. С апреля 2018 по март 2020 года была министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. С декабря 2021 по ноябрь 2022 года была зампредседателя правительства Удмуртии. Летом 2024 года стала и. о. председателя правительства региона, а осенью 2024 года покинула свой пост.

Путин также утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением. Бречалов стал врио главы республики в апреле 2017 года.