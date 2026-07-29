Путин подписал указ об отставке главы Удмуртии Бречалова

Президент России Владимир Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке, соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением.

В связи с заявлением главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича о досрочном прекращении полномочий. Принять отставку главы Удмуртской Республики, — предписывает указ.

Путин также подписал указ о назначении Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Ранее она занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства республики, после чего в 2024 году перешла на должность советника главы Минсельхоза РФ.

Ранее Путин встретился с Абрамовой. Официально она не называла свое место работы, но после ее ухода глава региона Александр Бречалов заявлял, что у республики «теперь есть надежный партнер и друг в Министерстве сельского хозяйства страны». Глава государства поинтересовался, как она оценивает текущую ситуацию в Удмуртии. Абрамова подчеркнула, что сейчас в республике заложен значительный фундамент для развития. Ведутся активные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства, ЖКХ и в социальной сфере.