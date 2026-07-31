Во Владивостоке тушат крупный пожар

Во Владивостоке вспыхнул пожар на складе на улице Днепровской, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

В настоящее время, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, идет густой черный дым, — сообщили в ведомстве.

Ранее из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Правительство региона проинформировало, что в округе действует 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров. В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет.

В Домбаровском районе Оренбургской области также продолжается тушение крупного ландшафтного пожара. Спасатели наращивают группировку сил: сейчас задействовано более 50 человек и 21 единица техники. В случае ухудшения ситуации подготовлена эвакуация 182 жителей, включая 48 детей. Для их размещения развернуты два пункта временного пребывания общей вместимостью 200 человек.