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31 июля 2026 в 01:21

Во Владивостоке тушат крупный пожар

ТАСС: во Владивостоке тушат пожар площадью 1 тыс. кв. метров

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Во Владивостоке вспыхнул пожар на складе на улице Днепровской, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

В настоящее время, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, идет густой черный дым, — сообщили в ведомстве.

Ранее из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Правительство региона проинформировало, что в округе действует 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров. В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет.

В Домбаровском районе Оренбургской области также продолжается тушение крупного ландшафтного пожара. Спасатели наращивают группировку сил: сейчас задействовано более 50 человек и 21 единица техники. В случае ухудшения ситуации подготовлена эвакуация 182 жителей, включая 48 детей. Для их размещения развернуты два пункта временного пребывания общей вместимостью 200 человек.

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