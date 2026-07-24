Свыше 70 тыс. человек остались без холодной воды во Владивостоке Во Владивостоке более 70 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Во Владивостоке прокуратура занялась проверкой причин аварии, из-за которой без водоснабжения остались более 70 тыс. человек Первомайского района, сообщает прокуратура Приморья в МАКСе. Ведомство взяло под контроль ремонтные работы. Оно также оценит соблюдение законов при обслуживании водопроводных сетей.

В ходе контрольных мероприятий за деятельностью коммунальных служб установлено, что днем 24 июля 2026 года из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались более 70 тыс. жителей Первомайского района, — говорится в сообщении.

Ранее несколько десятков тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на трансформаторе. Как рассказали очевидцы, они услышали взрыв в месте прохождения проводов и заметили вспышку в районе Третьей Рабочей улицы. После этого около 250 адресов в центре города, а также на Первой Речке погрузились во тьму.

До этого больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за урагана и ливней в Алтайском крае. По информации ведомства, сильнее всего стихия бушевала на территории Краснощековского и Чарышского районов. К ликвидации последствий привлекли 27 человек и четыре единицы спецтехники.