Водитель грузовика пошел на таран автомобиля ТЦК

Водитель грузовика протаранил автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на западе Украины и распылил в них слезоточивый газ, сообщает украинское агентство ТСН. Кадры, опубликованные агентством, фиксируют момент столкновения грузовика с автомобилем ТЦК, который блокировал проезд, а также удавшуюся военкому попытку вытащить водителя из кабины.

Волынский областной ТЦК установил, что инцидент произошел из-за нарушения правил воинского учета со стороны мужчины, который не явился по повестке. Несмотря на последующие попытки избежать задержания, водителя в итоге мобилизовали в одну из воинских частей.

Ранее стало известно, что сотрудник ТЦК в Одесской области предлагал снять военнообязанных с розыска и оформить им бронь от призыва за 500 литров дизельного топлива. В один из центров обратился заместитель руководителя критически важного предприятия, чтобы узнать порядок уплаты штрафа за военнообязанного, находившегося в розыске, которого планировали трудоустроить.