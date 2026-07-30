Сотрудник ТЦК предлагал бронь от «бусификации» за необычное вознаграждение Сотрудник ТЦК за 500 литров дизеля снимал военнообязанных с розыска на Украине

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Одесской области предлагал снять военнообязанных с розыска и оформить им бронь от призыва за 500 литров дизельного топлива, сообщила полиция Украины в Telegram-канале. По данным ведомства, в один из ТЦК обратился заместитель руководителя критически важного предприятия, чтобы узнать порядок уплаты штрафа за военнообязанного, находившегося в розыске, которого планировали трудоустроить.

Тогда сотрудник ведомства предложил «решить вопрос» в обмен на талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью около 45 тыс. гривен (примерно $1 тыс., 79 тыс. рублей). В полиции отметили, что в случае отказа он угрожал мужчине возможными проблемами, связанными с мобилизацией. Правоохранители задержали подозреваемого.

Ранее Государственное бюро расследований Украины совместно с командованием Генштаба ВСУ организовало проверки в ТЦК. Операция получила название «Честный призыв». Ее целью назвали минимизацию противоправных действий, включая нарушения прав человека и злоупотребления должностными полномочиями. Сотрудники ГБР провели обыски более чем в 100 военкоматах.

Кроме того, пресс-служба СБУ сообщила, что в Николаеве были задержаны трое мужчин по подозрению в продаже поддельных паспортов и водительских удостоверений. По версии следствия, фальшивые документы позволяли уклоняться от мобилизации. Подделки с гражданством стран Южного Кавказа отправляли покупателям почтовыми сервисами, а оплату принимали на банковские счета.