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30 июля 2026 в 10:59

Силовики устроили масштабные проверки в украинских ТЦК

На Украине начались масштабные обыски в более чем 100 ТЦК

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Государственное бюро расследований Украины и командование Генштаба ВСУ организовали проверки в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), передает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Операцию назвали «Честный призыв».

Ее главная цель — минимизировать противоправные явления в ТЦК, в том числе касающиеся нарушения прав человека и злоупотребления должностными лицами служебным положением. Отмечается, что сотрудники ГБР пришли с обысками в более чем 100 военкоматов, проверки затронули практически все регионы страны.

Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в Киеве призывник нанес смертельные ножевые ранения врачу-хирургу во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. От полученных травм женщина скончалась, нападавший был задержан полицией.

До этого начальника одного из отделов одесского районного ТЦК задержали в поселке Доброслав по подозрению в получении взятки. Мужчина требовал талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью 44 950 грн (79,7 тыс. рублей). Взамен он обещал снять военнообязанного с розыска.

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