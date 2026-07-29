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29 июля 2026 в 16:15

Начальника одесского ТЦК заподозрили в получении взятки топливом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Начальника одного из отделов одесского районного ТЦК задержали в поселке Доброслав по подозрению в получении взятки, сообщает издание «Страна». Факт задержания впоследствии подтвердили в одесском областном ТЦК.

Сотрудник военкомата требовал талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью 44 950 грн (79,7 тыс. рублей). Предполагается, что взамен он обещал снять военнообязанного с розыска, чтобы тот смог устроиться на работу и получить бронь на предприятии.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о мере пресечения в отношении задержанного не поступало.

Ранее в Днепропетровске во время мобилизационных мероприятий произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК и местных жительниц. Одна женщина получила ранение после выстрела, другой переехали ногу служебным транспортом, а против еще одной применили слезоточивый газ.

До этого в Виннице мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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Одесса
ТЦК
взятки
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