Начальника одесского ТЦК заподозрили в получении взятки топливом

Начальника одного из отделов одесского районного ТЦК задержали в поселке Доброслав по подозрению в получении взятки, сообщает издание «Страна». Факт задержания впоследствии подтвердили в одесском областном ТЦК.

Сотрудник военкомата требовал талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью 44 950 грн (79,7 тыс. рублей). Предполагается, что взамен он обещал снять военнообязанного с розыска, чтобы тот смог устроиться на работу и получить бронь на предприятии.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о мере пресечения в отношении задержанного не поступало.

Ранее в Днепропетровске во время мобилизационных мероприятий произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК и местных жительниц. Одна женщина получила ранение после выстрела, другой переехали ногу служебным транспортом, а против еще одной применили слезоточивый газ.

До этого в Виннице мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.