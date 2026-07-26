В Виннице мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК

В Виннице мужчина напал с ножом на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передали местные СМИ. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Согласно предоставленным данным, мужчину пытались сопроводить в военкомат после того, как он нарушил правила воинского учета. Тот достал нож и напал на одного из сотрудников. Его задержали на месте.

Ранее в Берлине водитель, совершивший наезд на толпу в самом центре города, напал с мачете на прохожих и до сих пор находится в бегах, сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт. Министр подтвердил, что главным подозреваемым является 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями.

До этого министр внутренних дел ФРГ сообщил, что вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.

Также в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга женщина совершила наезд на двух дорожных рабочих. По предварительной версии, она заснула за рулем и потеряла контроль над машиной.