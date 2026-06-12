Польша выдвинула ультиматум Виннице

Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию, в которой призвали власти и жителей украинской Винницы переименовать улицу Степана Бандеры, сообщил телеканал Świętokrzyska. Инициаторами документа выступили представители консервативной партии «Право и справедливость».

В тексте резолюции подчеркивается, что обращение связано с желанием сохранить и развивать партнерские отношения между городами. Речь идет об улице, которая получила имя Степана Бандеры в 2022 году. По мнению польских депутатов, подобные исторические вопросы продолжают оставаться чувствительной темой в отношениях между двумя странами.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала, связанного с героизацией Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), уже не ждут на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске, заявил один из организаторов мероприятия. Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) пройдет 25–26 июня и организуется властями Польши и Украины.