Зеленского не захотели видеть на конференции в Польше из-за скандала с УПА

Зеленского не захотели видеть на конференции в Польше из-за скандала с УПА Организатор конференции URC в Гданьске заявил, что Зеленского уже не ждут там

Президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала, связанного с героизацией Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), уже не ждут на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске, заявил РИА Новости один из организаторов мероприятия. Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) пройдет 25–26 июня и организуется властями Польши и Украины.

Изначально планировалось участие в конференции высшего руководства Польши, а также представителей Украины и лично Зеленского, рассказал собеседник агентства. Однако после последних событий подтверждения участия украинского президента нет.

Видимо, на фоне последних событий свое участие отменят и политики высокого уровня, а также крупные представители бизнеса, — предположил организатор.

Ранее в польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА. Чиновник, который имеет украинские корни, назвал националистов «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу.