В Польше разгорелся скандал из-за слов замминистра-украинца об УПА

В польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщила газета Rzeczpospolita. Отмечается, что чиновник имеет украинские корни.

Поводом для спора стали слова Шептицкого, прозвучавшие в эфире радиостанции ТОК FM. Он назвал участников УПА «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу. Как пишет издание, депутаты от оппозиции сочли такое сравнение неприемлемым.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Киев воспринимает нерешительность Варшавы как возможность действовать без последствий. По его мнению, в таком случае польской стороной можно пренебрегать, унижать ее и обходить ее интересы стороной. Политик подчеркнул, что Польша не должна оставаться бесплатным тылом и перевалочной станцией для Украины. Варшава не должна занимать зависимую позицию и обязана последовательно отстаивать свои решения, добавил он. Отказ от намерения лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла станет компрометацией польского руководства, считает Миллер.