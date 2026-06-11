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11 июня 2026 в 07:40

В Польше разгорелся скандал из-за слов замминистра-украинца об УПА

Rzeczpospolita: в польском Сейме разгорелся скандал из-за замминистра Шептицкого

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщила газета Rzeczpospolita. Отмечается, что чиновник имеет украинские корни.

Поводом для спора стали слова Шептицкого, прозвучавшие в эфире радиостанции ТОК FM. Он назвал участников УПА «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу. Как пишет издание, депутаты от оппозиции сочли такое сравнение неприемлемым.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Киев воспринимает нерешительность Варшавы как возможность действовать без последствий. По его мнению, в таком случае польской стороной можно пренебрегать, унижать ее и обходить ее интересы стороной. Политик подчеркнул, что Польша не должна оставаться бесплатным тылом и перевалочной станцией для Украины. Варшава не должна занимать зависимую позицию и обязана последовательно отстаивать свои решения, добавил он. Отказ от намерения лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла станет компрометацией польского руководства, считает Миллер.

Европа
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