«Можно унижать»: в Польше высказались об отношениях с Киевом

«Можно унижать»: в Польше высказались об отношениях с Киевом Экс-премьер Польши заявил, что страна не должна быть тылом для Украины

Киев воспринимает нерешительность Варшавы как возможность действовать без последствий, заявил WolnośćTV экс-премьер Польши Лешек Миллер. По его мнению, в таком случае польской стороной можно пренебрегать, унижать ее и обходить ее интересы стороной.

Политик подчеркнул, что Польша не должна оставаться бесплатным тылом и перевалочной станцией для Украины. Варшава не должна занимать зависимую позицию и обязана последовательно отстаивать свои решения, добавил он.

Отказ от намерения лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла станет компрометацией польского руководства, считает Миллер. По его словам, такой шаг будет воспринят в Киеве как очередное свидетельство того, что Польша не готова бросить вызов украинским властям.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Евгений Грачиков заявил: союз Украины и Польши скоро завершится. Он отметил, что польским властям тяжело договариваться с Киевом.

До этого сообщалось, что Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной. Она призвана обеспечить современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы.

Кроме того, украинцы массово уезжают из Польши, сообщили в источнике. Их заменяют мигрантами из Азии и Латинской Америки.