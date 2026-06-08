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08 июня 2026 в 16:51

Политолог ответил, как будут развиваться отношения Польши и Украины

Политолог Грачиков: союз Украины и Польши подходит к завершению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Союз Украины и Польши скоро завершится, заявил ОТР кандидат политических наук ведущий научный сотрудник Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Евгений Грачиков. Он отметил, что польским властям тяжело договариваться с Киевом.

Да, у меня сложилось такое впечатление, что это начало конца вот этого непонятного союза между Украиной и Польшей. Я ждал, что это раньше произойдет, но, слава богу, этот процесс начинается. И вот это осознание, что с Украиной нельзя договориться, оно, мне кажется, крепнет в умах польских руководителей, — заявил Грачиков.

Политолог подчеркнул, что у Польши есть претензии на часть украинских территорий. По его словам, в ближайшее время Варшава может сделать соответствующие заявления.

Ранее сообщалось, что Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной. Она призвана обеспечить современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы.

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Польша
политологи
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