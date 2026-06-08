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08 июня 2026 в 14:35

Польша построила новую погранзаставу на границе с Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщает канцелярия премьер-министра республики. Она, как заявлено, призвана обеспечить современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы, передает РИА Новости.

Новая погранзастава в Ульхувке усиливает безопасность восточной границы, — говорится в сообщении.

По информации канцелярии премьер‑министра Дональда Туска, на строительство современного комплекса, спроектированного с учетом необходимости более эффективного реагирования и повышения оперативной готовности, выделено 38 млн злотых (764 млн рублей).

Ранее сегодня, 8 июня, бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что решение украинского президента Владимира Зеленского присвоить войсковому подразделению ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) является колоссальной исторической ошибкой.

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