Польша построила новую погранзаставу на границе с Украиной

Польша построила новую погранзаставу на границе с Украиной

Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщает канцелярия премьер-министра республики. Она, как заявлено, призвана обеспечить современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы, передает РИА Новости.

Новая погранзастава в Ульхувке усиливает безопасность восточной границы, — говорится в сообщении.

По информации канцелярии премьер‑министра Дональда Туска, на строительство современного комплекса, спроектированного с учетом необходимости более эффективного реагирования и повышения оперативной готовности, выделено 38 млн злотых (764 млн рублей).

Ранее сегодня, 8 июня, бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что решение украинского президента Владимира Зеленского присвоить войсковому подразделению ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) является колоссальной исторической ошибкой.