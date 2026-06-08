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08 июня 2026 в 11:08

В Польше назвали главную историческую ошибку Зеленского

Коморовский: решение Зеленского по УПА стало большой исторической ошибкой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Решение украинского президента Владимира Зеленского присвоить войсковому подразделению ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) является колоссальной исторической ошибкой, заявил в интервью радиостанции RMF24 бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Экс-глава польского государства назвал этот шаг неправильным и пагубным для двусторонних отношений между Варшавой и Киевом, предупредив, что на польско-украинский диалог стремительно надвигается кризис.

По моему убеждению, Зеленский совершил огромную историческую ошибку, — высказался он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил польские власти в «раскручивании маховика ненависти». Данное заявление прозвучало после того, как украинский президент присвоил центру «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА». Сибига подчеркнул, что сложившийся конфликт «не несет пользы ни украинцам, ни полякам».

Кроме того, стало известно, что Зеленский изменил обычный маршрут своих авиаперелетов в европейские страны после того, как между Киевом и Варшавой разгорелся дипломатический скандал, связанный с чествованием УПА. Теперь украинский лидер предпочитает летать через территорию Молдавии, а не через Польшу.

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