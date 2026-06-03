«Маховик ненависти»: Украина «сцепилась» с Польшей после скандала с УПА

«Маховик ненависти»: Украина «сцепилась» с Польшей после скандала с УПА Глава МИД Украины обвинил Польшу в раскручивании маховика ненависти

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсетях обвинил власти Польши в «раскручивании маховика ненависти». Такое заявление он сделал на фоне присвоения президентом Украины Владимиром Зеленским центру «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

По словам Сибиги, нынешний конфликт «не несет пользы ни украинцам, ни полякам». При этом министр указал, что украинская сторона пошла навстречу Варшаве в обсуждении сложных вопросов, назвав это «абсолютно правильным подходом».

Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти, — отметил глава МИД.

Ранее вице-маршал польского сейма, лидер правой «Конфедерации» Кшиштоф Босак раскритиковал Зеленского за присвоение центру ВСУ имени «героев УПА». По его словам, после такого необходимо блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить оплату Starlink и выдачу кредитов.

До этого руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам, а Туск эту позицию оправдывает.