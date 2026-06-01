ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:26

В Польше резко осудили Туска за оправдание украинских нацистов

Глава бюро президента Польши Пшидач обвинил Туска в оправдании участников УПА

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По его словам, большинство поляков оскорблены действиями президента Украины Владимира Зеленского и установкой памятников нацистам, а Туск эту позицию оправдывает, передает телеканал Polsat.

Большинство поляков оскорблены тем, что делает Зеленский, оскорблены установкой памятников, присвоением [военным частям] наименований бандитов из УПА, а премьер Дональд Туск это оправдывает, — сказал Пшидач.

В пятницу, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА». Решение Зеленского также негативно оценили вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, бывший премьер Лешек Миллер и экс-президент Лех Валенса, отказавшийся поддерживать украинского лидера.

Ранее лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского госнаграды из-за его решения о героизации УПА. Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.

Европа
Польша
Украина
Дональд Туск
УПА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.