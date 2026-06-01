В Польше резко осудили Туска за оправдание украинских нацистов Глава бюро президента Польши Пшидач обвинил Туска в оправдании участников УПА

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По его словам, большинство поляков оскорблены действиями президента Украины Владимира Зеленского и установкой памятников нацистам, а Туск эту позицию оправдывает, передает телеканал Polsat.

Большинство поляков оскорблены тем, что делает Зеленский, оскорблены установкой памятников, присвоением [военным частям] наименований бандитов из УПА, а премьер Дональд Туск это оправдывает, — сказал Пшидач.

В пятницу, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА». Решение Зеленского также негативно оценили вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, бывший премьер Лешек Миллер и экс-президент Лех Валенса, отказавшийся поддерживать украинского лидера.

Ранее лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского госнаграды из-за его решения о героизации УПА. Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.