Удары по Украине сегодня, 1 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 1 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 1 июня

ВС РФ в ночь на 1 июня нанесли удары по объектам военной и портовой инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Одессе поражена портовая и транспортная инфраструктура. В Сумской области ежедневно гремят взрывы в Ахтырке, Шостке, Сумах. Также под регулярными ударами объекты в городах Кривой Рог и Васильковка Днепропетровской области. Также бьют по целям в Сарнах и Ровно — важным транспортным узлам западной части Украины. В Черниговской области атакованы приграничная зона и районы обеспечения северного направления (Репки, Сновск, Чернигов)», — отметил он.

Всего за сутки с 31 мая на 1 июня зафиксировано около 40 эпизодов ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

«Под удары попали портовые объекты юга, логистика центральной Украины, приграничные районы, железнодорожная инфраструктура и районы сосредоточения войск», — сообщил он.

По данным подпольщика, в Одесской области целями стали объекты портовой и транспортной инфраструктуры; в Сумской области — склады и объекты обеспечения северного направления, в Днепропетровской области — транспортные узлы, склады и объекты, связанные с обеспечением войск ВСУ; в Ровенской области — транспортные узлы; в Харьковской области — железнодорожная инфраструктура; в Николаевской области — объекты подготовки подразделений и инфраструктура обеспечения на южном направлении; в Полтавской области — склады и площадки хранения артиллерийского имущества.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни вероятно продолжение серии ударов по объектам логистики, складам, транспортным маршрутам и объектам обеспечения ВСУ в разных регионах Украины.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

