Российскую блогершу обворовали на $3 тыс. в люксовом отеле Российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. на Мальдивах

Российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. из ее сумки в номере люксового отеля на Мальдивах, сообщает Telegram-канал Mash. По ее словам, инцидент произошел в отеле Nala Maldives by Jawakara за сутки до выезда.

Попова утверждает, что после пропажи денег персонал сообщил ей о невозможности оперативного обращения в полицию из-за риска опоздать на рейс, так как гидросамолеты после 16:00 не летают. Впоследствии ее в спешке выселили с острова.

Блогерша также заявила, что деньги предназначались для оплаты счета, а ранее у ее знакомых в том же отеле якобы была украдена камера. По данным Mash, подобные случаи с пропажей денег перед выездом туристов ранее уже фиксировались на Мальдивах.