ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:25

Российскую блогершу обворовали на $3 тыс. в люксовом отеле

Российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. на Мальдивах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. из ее сумки в номере люксового отеля на Мальдивах, сообщает Telegram-канал Mash. По ее словам, инцидент произошел в отеле Nala Maldives by Jawakara за сутки до выезда.

Попова утверждает, что после пропажи денег персонал сообщил ей о невозможности оперативного обращения в полицию из-за риска опоздать на рейс, так как гидросамолеты после 16:00 не летают. Впоследствии ее в спешке выселили с острова.

Блогерша также заявила, что деньги предназначались для оплаты счета, а ранее у ее знакомых в том же отеле якобы была украдена камера. По данным Mash, подобные случаи с пропажей денег перед выездом туристов ранее уже фиксировались на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что участницу телепроекта «Пацанки» Викторию Беляеву (известную как Костья Купер) обокрали в московском торговом комплексе «Садовод». По ее словам, она лишилась 148 тыс. рублей, которые заранее сняла для закупки партии футболок для собственного бренда и хранила в кошельке, лежавшем в пакете.

Общество
блогеры
воровство
Мальдивы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.