Российские специалисты создали тест для редкого штамма Эболы

Специалисты разработали новую тест-систему для выявления редкого штамма вируса Эбола под названием Бундибуджио, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции в рамках международных учений государств — членов ОДКБ в Саратове. По ее словам, данная система отличается высокой эффективностью и уже применяется в Уганде, передает ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали новую тест-систему всего за четыре дня. Она добавила, что ранее этот штамм проявлялся лишь дважды за всю историю наблюдений.

И уже приехав в экспедицию, в эту рабочую поездку в Уганду, поправили тест, сделали его максимально эффективным. Сегодня коллеги из «Микроба», которые там работают, коллеги из Института эпидемиологии, из нашего центра «Вектор» работают над абсолютно новым, уникальным и очень высокоэффективным тестом, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что для стран ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности имеет принципиальное значение. По ее словам, эти страны разделяют общее эпидемиологическое пространство, а также обладают тесными гуманитарными и экономическими связями.

Ранее стало известно, что количество жертв лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго возросло до 43, подтверждены 263 случая заражения. Еще свыше 1,1 тыс. предполагаемых случаев находится в стадии расследования.