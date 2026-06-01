Песков высказался о защите трассы «Новороссия» от украинских атак Песков переадресовал в Минобороны вопрос о защите трассы «Новороссия»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать меры по усилению охраны трассы «Новороссия» от ударов украинских войск. Он переадресовал вопрос в Минобороны и к региональным чиновникам, передает Кремль в МАКСе.

Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом, — отметил представитель Кремля.

Ранее представитель главы Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что на трассе «Новороссия» украинские военные атаковали беспилотником грузовую машину. Информации о состоянии водителя нет.

Кроме того, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти разработали пути объезда трассы «Новороссия» исходя из сложившейся ситуации. Он подтвердил наличие определенных проблем с логистикой, однако движение в направлении Крыма и ДНР, по его словам, идет по плану.

Также председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал атаки ВСУ на трассу «Новороссия» варварскими выходками. По его словам, Киев совершает преступления против гражданского населения, а Запад намеренно закрывает на это глаза.