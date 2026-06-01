Двое детей погибли при лобовом столкновении иномарок под Самарой

Двое детей и один взрослый погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, трагедия произошла в Сергиевском районе, недалеко от села Черновка, где столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer.

Возле села Черновка в лобовом столкновении двух легковых автомобилей (Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer) <...> погибли трое, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что погибшим детям было восемь и 10 лет. Еще три человека получили травмы разной степени тяжести. На место ЧП выехали правоохранители и начальник местного управления Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и детали происшествия.

Ранее в Пермском крае в результате ДТП погибли женщина и трое несовершеннолетних. Смертельная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург после столкновения грузовика MAN с автомобилем Lada Largus. Водитель фуры не учел дорожные и погодные условия, из-за чего полуприцеп вынесло на встречную полосу.

До этого стало известно, что в Южночешском крае недалеко от города Боршов-над-Влтавой в Чехии произошло лобовое столкновение легковушки Mercedes и автобуса с иностранцами. В результате аварии пострадали 13 человек. У одного из мужчин медики зафиксировали травму грудной клетки.