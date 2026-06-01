ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 14:10

В Ленинградском зоопарке у пары манулов родились котята

Котята манула Котята манула Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградском зоопарке в отделе «Хищные млекопитающие» у манулов Шу и Пепе родились котята, пишет Neva.today со ссылкой на учреждение. Пол детенышей пока неизвестен.

По словам специалистов, рождение котят стало настоящим событием, поскольку добиться размножения кошачьих в условиях зоопарка достаточно сложно. Уточняется, что самка манула Пепе родила впервые.

Сейчас сотрудники зоопарка стараются лишний раз не беспокоить семейство. Они проверяют состояние котят ежедневно без прямого контакта с ними. Детеныши находятся в логове манулов, пьют материнское молоко и только начинают открывать глаза.

Манулов Шу и Пепе познакомили на территории вольера Ленинградского зоопарка в начале марта 2026 года. Первое время животные обходили друг друга стороной, однако постепенно они наладили контакт.

Регионы
Санкт-Петербург
зоопарки
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.