В Ленинградском зоопарке у пары манулов родились котята

В Ленинградском зоопарке в отделе «Хищные млекопитающие» у манулов Шу и Пепе родились котята, пишет Neva.today со ссылкой на учреждение. Пол детенышей пока неизвестен.

По словам специалистов, рождение котят стало настоящим событием, поскольку добиться размножения кошачьих в условиях зоопарка достаточно сложно. Уточняется, что самка манула Пепе родила впервые.

Сейчас сотрудники зоопарка стараются лишний раз не беспокоить семейство. Они проверяют состояние котят ежедневно без прямого контакта с ними. Детеныши находятся в логове манулов, пьют материнское молоко и только начинают открывать глаза.

Манулов Шу и Пепе познакомили на территории вольера Ленинградского зоопарка в начале марта 2026 года. Первое время животные обходили друг друга стороной, однако постепенно они наладили контакт.