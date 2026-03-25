Стало известно, как сложились отношения манулов в Ленинградском зоопарке Манулам Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке пока не удалось подружиться

Манулы Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке пока остаются равнодушны друг к другу, сообщает «МК в Питере». За знакомством кошачьих продолжают наблюдать сотрудники учреждения.

Сотрудники пока не фиксировали особого потепления со стороны Пепе. Шу обходит самку стороной, — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Манулов познакомили в начале марта 2026 года. В зоопарке отметили, что продолжат наблюдать за развитием отношений между животными.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке детеныш макак вандеру остался без внимания родителей. Он остался без родительского внимания из-за особенностей поведения сородичей — те не давали матери общаться с детенышем, так как она занимала низшее место в иерархии группы.