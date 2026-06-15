Льготы, пособия для пенсионеров и предпенсионеров в ЛО и Санкт-Петербурге

Когда гражданин выходит на пенсию, одной государственной выплаты часто бывает мало. Хорошо, что и город, и область помогают своим пожилым жителям. Но важно знать: Санкт-Петербург и Ленинградская область — это разные регионы. Льготы для пенсионеров у них отличаются.

Региональные надбавки к пенсии в ЛО и СПб

Главная помощь для тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, — региональная социальная доплата. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера в Санкт-Петербурге — 17 754 руб., в Ленинградской области — 17 428 руб. Если ваша пенсия и другие выплаты меньше этой суммы, вам доплатят. С 2026 года эту доплату назначают автоматически. Не нужно никуда ходить и писать заявления. Социальный фонд сам все посчитает. Но одно условие: доплата положена только неработающим пенсионерам. Если вы работаете, права на нее у вас нет.

Например, Марии Ивановне 72 года, живет одна в Санкт-Петербурге. Ее пенсия — 16 000 руб. Поскольку ее доход ниже минимума, Социальный фонд автоматически добавил ей 1 754 руб. Теперь она получает 17 754 рубля. И ей не пришлось никуда ходить и писать заявление.

Кроме того, в Ленинградской области с 1 января 2026 года подняли на 5,4% выплаты ветеранам труда, детям войны, труженикам тыла. Например, ветераны труда в области получают 949 руб. в месяц, а в Санкт- Петербурге — 1287 руб. (это вместе с заменой транспортной компенсации).

Региональные надбавки к пенсии в ЛО и СПб Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Льготы для предпенсионеров: транспорт, налоги, юридическая помощь

Предпенсионеры — это россияне, которым до пенсии осталось не больше пяти лет. Мужчины — с 60 до 65 лет, женщины — с 55 до 60 лет. Они еще работают, но государство уже дает им некоторые льготы.

На работе они могут взять два оплачиваемых выходных дня в год, чтобы сходить к врачу на диспансеризацию. Если предпенсионер потеряет работу, пособие по безработице для него будет повышенным, а срок его выплаты — дольше, чем для остальных. Уволить предпенсионера по сокращению не так просто — ему обязаны предложить другую должность.

Налоговые льготы тоже важны. Можно не платить налог на имущество: за одну квартиру, один дом, один гараж. По земельному налогу из площади участка вычитают шесть соток. А вот транспортный налог зависит от региона. В Ленинградской области, например, пенсионеры и предпенсионеры не платят налог за одну машину мощностью до 100 лошадиных сил.

Например, Николаю Петровичу 62 года, он предпенсионер, живет в Ленинградской области и ездит на машине мощностью 95 лошадиных сил. За год он сэкономил около 2000 руб., потому что не платит транспортный налог.

Также предпенсионеры в Ленобласти и Санкт-Петербурге могут ездить бесплатно на всех видах городского транспорта: метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. И в пригородных поездах в любое время года, если проработали в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеют трудовой стаж не меньше 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Им доступна 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, но для ее получения нужно соблюсти ряд условий. Кроме того, предпенсионеры вправе рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросам нарушения их прав и законных интересов, связанным с трудовым законодательством и мерами социальной поддержки.

Меры поддержки пенсионеров в Ленинградской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Меры поддержки пенсионеров в Ленинградской области

Одна из самых приятных льгот: можно не платить транспортный налог за авто мощностью до 100 лошадиных сил. Это серьезная экономия для тех, кто пользуется машиной. Еще пенсионерам компенсируют взносы на капитальный ремонт. Если вы живете один и не работаете, то с 70 лет вам вернут половину взносов. А с 80 лет — все 100%.

Например, Анне Степановне 78 лет, она живет одна в своей квартире в Гатчинском районе и платит за капремонт 500 рублей в месяц. Поскольку ей больше 70 лет, государство возвращает ей 250 рублей.

Стоит упомянуть и денежную выплату на газификацию. Если дом не газифицирован, вы можете получить до 30 000 рублей на покупку газового оборудования. Это единовременная помощь и дается один раз. Кроме того, в области действует льготный проезд на общественном транспорте, а также дополнительные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла. Полный список мер поддержки стоит уточнить в Центре социальной защиты по месту жительства.

Льготы для блокадников и ветеранов в ЛО и СПб

Для тех, кто пережил блокаду Ленинграда, и для ветеранов войны льготы самые широкие. Если у вас есть знак «Житель блокадного Ленинграда», вы имеете право:

на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);

50%-ную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг;

бесплатный проезд в электричках и на льготный проездной в городском транспорте (он действует даже в Ленинградской области).

В Санкт-Петербурге, по данным Социального фонда на октябрь 2025 года, блокадники в среднем получают более 59 000 руб. в месяц со всеми доплатами.

Также для льготников в Санкт-Петербурге и области существует набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде. Что туда входит? Бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки в санаторий и бесплатный проезд на электричках. Стоимость этого набора в 2026 году — 1825 руб. в месяц. Если вы хотите вместо лекарств и путевок получать деньги, нужно подать заявление — можно отказаться от всего набора или от какой-то его части.

Например, Дмитрий Григорьевич — блокадник, живет в Санкт-Петербурге. Его квартплата — 6000 руб., но платит пенсионер только 3000 руб. — остальное компенсирует государство.

Льготы для предпенсионеров: транспорт, налоги, юридическая помощь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компенсация за капремонт и ЖКУ после 70 лет

В Петербурге и Ленинградской области правила одинаковы. Если вы живете один или совместно с пенсионером или инвалидом I или II группы, не работаете и вам уже 70 лет, государство вернет 50% от суммы взноса за капитальный ремонт. Если вам 80 лет и больше — вернут 100%. Важно: компенсация будет рассчитана не со всей площади квартиры, а с норматива — 36 квадратных метров для одиноко проживающих.

Кроме того, если расходы на квартплату и коммуналку превышают определенную долю от вашего дохода, вы можете получить субсидию. В Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров порог превышения — 14%.

Например, Егору Васильевичу 74 года, живет один в Санкт-Петербурге и получает пенсию 20 000 руб. Квартплата — 4000 рублей (это 20% от дохода). Порог в городе для одиноких пенсионеров — 14%. Поэтому ему одобрили субсидию. Теперь он платит не 4000 руб., а только 2800 — остальное компенсирует государство.

Как оформить льготы и пособия

Многие льготы сегодня оформляются без участия пенсионера. Например, социальную доплату к пенсии назначают автоматически. Но о некоторых льготах нужно заявить самим.

ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) и набор социальных услуг (НСУ) тоже оформляет Социальный фонд. Однако если вы хотите заменить натуральные льготы (лекарства, санаторий) деньгами, необходимо подать заявление до 1 октября текущего года.

Региональные льготы — компенсацию за капремонт, транспортные льготы, жилищные послабления — оформляют в многофункциональном центре (МФЦ) или в органах социальной защиты. В Петербурге это районные отделы соцзащиты, в Ленинградской области — территориальные центры.

Какие документы обычно нужны: паспорт, СНИЛС, удостоверение (если вы ветеран труда, блокадник, инвалид), справка о составе семьи и о доходах. Лучше уточнить полный список по телефону.

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