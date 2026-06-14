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14 июня 2026 в 04:23

Перечислены категории россиян, имеющих право на две пенсии

Говырин: военные, вдовы и чернобыльцы имеют право получать две пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Две пенсии в России могут получать граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Это касается, в частности, военнослужащих, участников боевых действий, чернобыльцев и космонавтов.

По словам Говырина, право на две пенсии закреплено в пенсионном законодательстве для тех, кто получает выплату по одному основанию и при этом имеет право на вторую, например, по старости и инвалидности или по случаю потери кормильца. Главная категория получателей связана с военной службой и боевыми событиями.

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев также имеют право на вторую пенсию. Родители военнослужащих по призыву, погибших в службе или умерших после увольнения вследствие военной травмы, могут получать пенсию по случаю потери кормильца вместе с пенсией по старости, инвалидности или выслуге лет, а вдовы таких военнослужащих получают две пенсии при отсутствии нового брака.

Также в отдельную группу входят семьи граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы; нетрудоспособные члены семей умерших из-за лучевой болезни или ликвидации последствий катастрофы могут получать пенсию по случаю потери кормильца вместе со страховой или социальной пенсией по старости или инвалидности.

Кроме того, семьи погибших или умерших космонавтов имеют право на пенсию по случаю потери кормильца вместе с другой положенной пенсией. Космонавты могут совмещать пенсию за выслугу лет или по инвалидности со страховой пенсией по старости без фиксированной выплаты, а работникам летно-испытательного состава и бывшим гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет и часть страховой пенсии по старости.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что проактивный режим при получении статуса пенсионера поможет значительно снизить бюрократическую нагрузку на граждан. Он уточнил, что проактивный формат подразумевает назначение государственных выплат в беззаявительном порядке.

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