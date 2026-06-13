Раскрыта новая схема мошенников с использованием «Московского долголетия» Адвокат Арешев: аферисты следят за новостями о диспансеризации пенсионеров

Мошенники используют актуальные новостные события для придания убедительности своим действиям, сообщил адвокат Петр Арешев в интервью ИС «Вести». Злоумышленники совершенствуют свои схемы, оперативно применяя информацию из реальной новостной повестки.

Как уточнил Арешев, мошенники моментально используют появившийся инфоповод. Например, в случае с плановой диспансеризацией или программой «Московское долголетие» они обзванивают пенсионеров.

То есть плановая диспансеризация или «Московское долголетие» приводит к тому, что пенсионеров обзванивают, приглашают в поликлинику, записывают в очередь и, чтобы подтвердить запись в очередь, просят продиктовать код из СМС, — рассказал Арешев.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в столице пенсионерка передала мошенникам 26 млн рублей, которые она получила по наследству, а также золотые монеты и слитки. Аферисты, которые позвонили женщине, предупредили о якобы риске кражи ее личных данных.

До этого начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин заявил, что мошенники используют «синдром пионера» для вовлечения подростков в преступления. Патриотичные и воспитанные дети, желая помочь государству, не включали критическое мышление и верили звонящим, которые представлялись сотрудниками органов безопасности или полиции.