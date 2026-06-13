Пенсионерка испугалась «силовиков» и передала аферистам 26 млн рублей

В Москве пенсионерка передала мошенникам 26 млн рублей, которые она получила по наследству, а также золотые монеты и слитки, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале. Аферисты, которые позвонили женщине, предупредили о якобы риске кражи ее личных данных.

Аферисты втянули 65-летнюю москвичку в свою мошенническую схему и похитили у нее 26 миллионов рублей, доставшиеся ей по наследству, — говорится в сообщении.

Женщина перезвонила, и ей ответил якобы специалист казначейства. От нее потребовали создать новый счет, на который нужно было перевести все деньги. Пенсионерку предупредили, что при отказе от этого к ней якобы приедет опергруппа для проведения обыска. В итоге москвичка передала все средства курьерам, которые сотрудничали с аферистами.

Ранее пенсионерка из села Чернышено Калужской области поверила лжесиловикам и лишилась золота на 23 млн рублей. Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что с ее банковского счета якобы были сделаны переводы в пользу террористов.