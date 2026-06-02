Пенсионерка отдала «силовикам» золотые слитки на 23 млн рублей

Пенсионерка из села Чернышено Калужской области поверила лжесиловикам и лишилась золота на 23 млн рублей, заявили в пресс-службе местной прокуратуры. Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что с ее банковского счета якобы были сделаны переводы в пользу террористов.

После этого аферисты убедили россиянку передать все сбережения на «декларирование». Накопления хранились у потерпевшей в золотых слитках. Женщина сложила их в пакет и отдала приехавшему курьеру, будучи уверенной, что имущество ей потом вернут. Однако после этого преступники перестали выходить на связь, возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Якутска стала жертвой мошенников, которые похитили из ее квартиры ювелирные украшения на сумму более 5 млн рублей. Для совершения кражи злоумышленники обманули 20-летнюю дочь потерпевшей, заставив девушку «отсканировать» сейф и спрятать ключи от квартиры в подъезде.

До этого стало известно, что мошенники начали создавать чаты с фальшивыми аккаунтами знакомых. Как уточнил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, во время переписки жертву могут заставить перейти по ссылке или назвать код из СМС.