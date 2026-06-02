02 июня 2026 в 11:54

Вооруженный ножом украинец дал отпор сотруднику ТЦК

Во Львове мужчина в ходе конфликта ранил ножом сотрудника ТЦК

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во Львове сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) получил ножевое ранение в ходе конфликта с гражданским, сообщили в соцсетях представители областной полиции. Нападавший задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Во Львове <…> неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения, после чего скрылся. Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что поддерживаемые президентом Украины Владимиром Зеленским военкоматы превратились в «охотников на людей» и орудие геноцида населения. По его словам, эти учреждения полностью укомплектованы «неонацистскими отморозками».

До этого в украинском Кропивницком сотрудники территориального центра комплектования забрали местного жителя для уточнения учетных данных прямо вместе с восьмилетней дочерью. Мужчина ехал на машине с ребенком, когда его остановили полицейские. Школьница провела в помещении военкомата более 10 часов. Затем ребенка забрали и передали матери. Мужчину из ТЦК, предположительно, не отпустили. Ситуацию взяли на контроль местные правозащитники.

