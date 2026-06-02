Наступление ВС РФ на Харьков 2 июня: полсотни трупов, бойня у Волчанска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 2 июня 2026 года, как развивается бойня у Волчанска, что в Купянске, где украинские войска оставили полсотни трупов?

Наступление ВС России на Харьков 2 июня, бойня у Волчанска

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцев, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Богодухова, Великого Бурлука и Лютовки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ наступают в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань, в ходе стрелкового боя трое украинских военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен, утверждает источник. Украинские дроноводы атаковали сдавшихся сослуживцев, но это не помешало эвакуировать их в тыл, добавили авторы.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. На Волчанском штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на восьми участках до 400 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в Охримовке, в лесах Волчанского района. На Великобурлукском — без существенных изменений. Наши военнослужащие закрепляются на позициях», — говорится в сообщении.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«На Купянском направлении ВС РФ занимают новые позиции на западном берегу реки Оскол около Фиголевки. На Богуславском российские войска продвигаются в Шийковке. На Волчанском — бои в Охримовке. ВС РФ увеличивают зону контроля в районе села Бударки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что на Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в городе — большую часть пехоты ВСУ перевели ближе к Харькову и Волчанску, но дроновая активность украинской стороны остается на «достаточно высоком уровне».

«На Харьковском направлении продолжается сражение за Охримовку. Со стороны села Бударки ВС РФ продвигаются в сторону Варваровки и Хрипунов. На плацдарме в районе Ветеринарного начались бои за Шевченко, куда наши бойцы смещаются со стороны Гранова и продвигаются от Ветеринарного, охватывая его с севера», — утверждает Царев.

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что интенсивность боев нарастает на Волчанском, Великобурлукском направлениях и в районе Казачьей Лопани. Российские штурмовые подразделения, по его словам, блокируют населенный пункт Охримовка, действуют в составе мелких групп (от двух до семи бойцов) при активной поддержке ударных разведывательных дронов и ствольной и реактивной артиллерии.

«Противник здесь упорно сопротивляется и активно применяет наземные роботизированные комплексы (цена одной штуки — около $30 тысяч). Они вытесняют тяжелые квадрокоптеры для переброски матчасти боекомплектов. Взяты под контроль подразделениями „северян“ населенные пункты Рясное, Запселье, Граны, Нововасильевка, Караичное и Бударки. Расширяются плацдармы на Волчанском и в Великобурлукском участках фронта», — считает Алехин.

Эксперт утверждает, что на Казачьелопанском участке возросла огневая активность российских дроноводов, ракетчиков, артиллеристов, бомбардировщиков ВКС. За последние несколько суток снесли два важных моста, уничтожены три пункта управления БПЛА в Казачьей Лопани, населенных пунктах Новая Казачья, Турово, Цуповка и Лобановка, добавил Алехин.

«Именно с этого „треугольника“ противник продолжает наносить дроновые удары по приграничным районам Белгородской области», — подчеркнул эксперт.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 июня: где сбои в России

Школьный предмет «убей русского»: как в Европе с детства учат ненавидеть РФ

В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»