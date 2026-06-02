Российского «Терминатора» переименовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон» сообщила РИА Новости пресс-служба Уралвагонзавода. Там отметили, что новое имя сочетает героический и духовный смыслы. Переименование произошло по просьбе заводчан и в рамках учета поправок в законах РФ о сохранении русского языка.

По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Ее нарекли «Спиридоном» — именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы, — говорится в сообщении.

До этого, в преддверии Дня Победы, концерн «Уралвагонзавод» поставил в войска очередные партии усовершенствованных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Требования к основным боевым танкам России постоянно ужесточаются, а их конструкция непрерывно дорабатывается, отметили в УВЗ.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» поставил ВС РФ партию БМПТ. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, данный тип техники отлично зарекомендовал себя в условиях проведения специальной военной операции.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

