Липецкие хирурги вырезали «зубастую опухоль» у пациентки в паху В Липецке хирурги прооперировали девушку с зубами в яичнике

В Липецке 19-летней пациентке удалили доброкачественное новообразование, внутри которого находились сформировавшиеся зубы, сообщили в региональном Минздраве. По словам специалистов, подобная киста могла образоваться в яичнике девушки еще во время ее внутриутробного развития.

В отделении гинекологии областной клинической больницы юной россиянке успешно провели операцию. Специалисты допустили, что киста сформировалась еще до рождения и росла вместе с ней на протяжении многих лет. Речь, вероятно, идет о зрелой тератоме — доброкачественной опухоли, которая может содержать различные ткани: волосы, кожу, зубы, костные фрагменты.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, девушка уже выписана на амбулаторное лечение.

В январе хирурги Калининградского перинатального центра прооперировали 13-летнюю девочку. Они успешно удалили у несовершеннолетней пациентки кисту яичника объемом три литра. Медики приняли решение о срочном оперативном вмешательстве. Сама операция прошла без каких-либо осложнений.