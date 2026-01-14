Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:44

Врачи удалили гигантскую кисту яичника 13-летней пациентке

В Калининграде 13-летней девочке удалили кисту яичника объемом три литра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хирурги Калининградского перинатального центра прооперировали 13-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе Минздрава Калининградской области. Они успешно удалили у несовершеннолетней пациентки кисту яичника объемом три литра. При этом медикам удалось сохранить функции органа.

Врачи гинекологического отделения перинатального центра провели успешную операцию по удалению огромной кисты яичника у 13-летней девочки с сохранением функции органа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сперва мать школьницы заметила увеличение живота девочки. Сама несовершеннолетняя не жаловалась на плохое самочувствие. Кисту выявили во время диагностики. Медики приняли решение о срочном оперативном вмешательстве. Сама операция прошла без каких-либо осложнений.

Ранее девочке из Волгоградской области потребовалась срочная операция после того, как врачи Жирновской ЦРБ не диагностировали ей абсцесс и порекомендовали прикладывать капустный лист. Инцидент произошел с 13-летней школьницей, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в груди.

