18 марта 2026 в 06:35

«Начался пожар»: обломки дрона ВСУ обрушились на медцентр в Краснодаре

Наумов: обломки БПЛА ВСУ рухнули на медцентр и в частные дворы в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь на 18 марта Краснодар подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр города Евгений Наумов. Обломки одного из БПЛА упали на кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне, вызвав масштабный пожар, который виден из разных частей города.

Обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение, — указал градоначальник.

По предварительным данным, пострадавших нет. В Юбилейном микрорайоне, помимо медцентра, фрагменты БПЛА упали во двор многоквартирного и частного домов (инфраструктура не повреждена). В Фестивальном микрорайоне обломки также найдены во дворе частного дома, а в соседней многоэтажке выбило стекла.

Пожарные расчеты работают на месте возгорания в медцентре. Ведутся работы по ликвидации пожара и восстановлению электроснабжения. Информация о других разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что всего при атаке дронов повреждения получили три здания.

