Два человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали в поселке Ивня и городе Шебекино Белгородской области в результате детонации беспилотников Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. Пострадавшие были госпитализированы.

В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья. Бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу. <…> В городе Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Женщина, получившая минно-взрывную травму, госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что пять женщин попали в больницу после атаки Вооруженных сил Украины на село Беловское. Предварительно, у них диагностировали акубаротравму.

До этого в областном центре Белгородской области раздался мощный взрыв, после чего, по словам местных жителей, поднялся столб густого дыма. Перед инцидентом в регионе действовал режим ракетной угрозы. Точная причина взрыва в настоящий момент неизвестна.