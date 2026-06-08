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08 июня 2026 в 20:45

Два человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Два мирных жителя пострадали в поселке Ивня и городе Шебекино Белгородской области в результате детонации беспилотников Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. Пострадавшие были госпитализированы.

В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья. Бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу. <…> В городе Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Женщина, получившая минно-взрывную травму, госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что пять женщин попали в больницу после атаки Вооруженных сил Украины на село Беловское. Предварительно, у них диагностировали акубаротравму.

До этого в областном центре Белгородской области раздался мощный взрыв, после чего, по словам местных жителей, поднялся столб густого дыма. Перед инцидентом в регионе действовал режим ракетной угрозы. Точная причина взрыва в настоящий момент неизвестна.

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